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Союзному государству объявлена санкционная война в формате этнического геноцида

19.04.2022
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Сегодня Союзному государству объявлена санкционная война в формате этнического геноцида, заявил политолог, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

«Мир находится в состоянии санкционной, военно-политической и идеологической войны. Сегодня Беларуси и в целом Союзному государству открыто объявлена санкционная война в формате этнического геноцида», — сказал Николай Щекин.

Вместе с тем санкционная политика открыла новые внутренние ресурсные возможности Беларуси. «Импортозамещение, оптимизация и рачительное отношение к бюджету, проводимая жесткая антикоррупционная политика, налаживание новых логистических путей и торговых систем — все это позволяет минимизировать последствия санкций. Более того, сегодня как никогда востребованы исполнительская дисциплина на местах, самоотдача, инициативность, законопослушность. Сегодня никто не должен остаться в стороне. Каждый обязан проявить ответственность как перед обществом, так и перед государством», — отметил политолог.

Николай Щекин подчеркнул: триггером для экономики страны может стать еще более тесное сотрудничество с Россией. «Амбициозный геополитический и социально-экономический проект «от Бреста до Владивостока» уже стал одним из самых эффективных управленческих решений Президента Беларуси. Более того, недавняя поездка главы государства показала, что Россия — это экономический клондайк для Беларуси», — дополнил он

belta.by

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