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Создай уникальный и узнаваемый визуальный образ II Игр стран СНГ 2023!

30.11.2022
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В 2023 году Республика Беларусь станет хозяйкой II Игр стран Содружества Независимых Государств. В связи с этим, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Государственным учреждением «Белспортобеспечение» объявляет о проведении Республиканского конкурса «Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Республике Беларусь». Порядок организации и условия проведения конкурса определяются Положением о конкурсе .

У каждого жителя Республики Беларусь есть уникальная возможность стать частью этого события! Если ты креативен и полон множества идей, и тебе исполнилось 16 лет или ты являешься частью большой и креативной компании, тогда ты смело можешь подавать заявку!

Воплоти свои идеи и получи признание на международном и республиканском уровне, создав уникальный и узнаваемый образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023!

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