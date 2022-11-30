Создай уникальный и узнаваемый визуальный образ II Игр стран СНГ 2023!

В 2023 году Республика Беларусь станет хозяйкой II Игр стран Содружества Независимых Государств. В связи с этим, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Государственным учреждением «Белспортобеспечение» объявляет о проведении Республиканского конкурса «Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Республике Беларусь». Порядок организации и условия проведения конкурса определяются Положением о конкурсе .
У каждого жителя Республики Беларусь есть уникальная возможность стать частью этого события! Если ты креативен и полон множества идей, и тебе исполнилось 16 лет или ты являешься частью большой и креативной компании, тогда ты смело можешь подавать заявку!
Воплоти свои идеи и получи признание на международном и республиканском уровне, создав уникальный и узнаваемый образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023!