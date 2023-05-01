Спартакиада среди предприятий и учреждений​ Микашевич прошла в День​ труда

Спартакиада среди предприятий и учреждений​ Микашевич прошла на городском стадионе в День​ труда. Программа соревнований, в которых приняли участие 6 команд, состояла из пробивания пенальти на точность, дартса,​ прыжка в длину с места, перетягивания каната, поднятия гири, армрестлинга и фигурного вождения велосипеда.

Победителем в общекомандном зачете стало РУПП «Гранит». К слову, именно это предприятие отметили ​ на спартакиаде грамотой Лунинецкого районного объединения профсоюзов за значительный вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения в регионе, социального партнерства, работу по мотивации профсоюзного членства, активное участие в профсоюзной деятельности и в связи с Праздником труда.

​ Второе место завоевало ОАО «Спецжелезобетон», а третье – местный цех Лунинецкого ЖКХ. На четвертой, пятой шестой позиции соответственно разместились сборная учреждений образования, филиала №1 «Микашевичская больница» и СУ-63. Также дипломами и медалями отмечены работники, показавшие лучшие результаты в личном первенстве в каждой дисциплине соревнования.

Церемонию награждения провели заведующий сектором спорта и туризма Лунинецкого райисполкома Петр Хвостов и и.о. председателя Микашевичского горисполкома Александр Дедович. Организовали и провели для горожан спортивный Первомай совместная команда Лунинецого РФСК «Здоровье» и тренера РУПП «Гранит».

Наталья Лялюк

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