Спасатели Брестчины – победители IV международных соревнований «Сильнейший пожарный» в Санкт-Петербурге (видео)

В этом году Санкт-Петербург снова собрал лучших в своем деле. Напомним, 20-21 мая в городе проходили IV международные соревнования «Сильнейший пожарный». В них участвовали 26 команд из разных областей России, в том числе из Республики Беларусь.

Ныне за лидерство боролись и представители команды Брестского областного управления МЧС.

Пришлось нелегко: на пути к победе необходимо было осуществить подъем на учебную башню с пожарным рукавом, подъем рукавной скатки с использованием веревки и спуск с учебной башни. Также среди заявленных упражнений – работа на силовом тренажере, движение по траектории, ограниченной указателями, прокладка рукавной линии с подачей ствола на ликвидацию «очага» и переноска пострадавшего.

На протяжении двух дней спасатели Брестчины демонстрировали профессионализм, выдержку, выносливость, командный дух… Как результат – достойные показатели в индивидуальном и командном зачетах, а еще занятые призовые места. Так, почетное первое место досталось команде Брестского областного управления МЧС в командной эстафете и командном зачете.

По итогам соревнований брестская команда стала лидером. К слову, тройку победителей замкнули спасатели из Минска.

По информации УМЧС Брестской области