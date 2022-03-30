Спасатели Брестской области в среднем 70 раз за день выезжают тушить пожары в экосистемах

В Брестской области растет число пожаров в экосистемах, сообщила официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Первый такой случай в этом году зафиксирован 15 февраля в Ганцевичском районе. В юго-западном регионе в экосистемах уже произошло 1442 пожара. Из них 36 — в лесах (51 га), 16 — на торфяниках (3,8 га). Остальные случаи — это палы сухой травы и кустарников. Огонь прошел почти по 340 га. В среднем за день спасатели Брестской области более 70 раз выезжают тушить возгорания в экосистемах. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было 154 случая, причем в лесах и на торфяниках пожаров не было.

Преимущественно возгорания в экосистемах происходят по вине человека: из-за неосторожного обращения с огнем, выжигания сухой растительности на корню. При этом пенсионеры, которые наводят порядок в своих дворах, в результате палов получают ожоги. Есть и трагические случаи: пять раз на месте пожаров были обнаружены тела погибших людей.

В Брестской области пока сохраняется сухая и ветреная погода. Ирина Тукай призвала жителей региона быть осторожными с огнем. «Выжигание сухой растительности на корню запрещено. Костры можно разводить на приусадебных участках, но с соблюдением некоторых условий. То есть огонь нужно постоянно контролировать. Место для костра должно быть очищено от горючих веществ, материалов и сухой травы. Обязательно рядом должны быть емкость с водой, песок или огнетушитель, чтобы вовремя потушить пламя», — порекомендовала официальный представитель областного УМЧС.

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