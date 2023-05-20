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Спасатели и волонтёры в Лунинце подарили мечту юноше

20.05.2023
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Специалисты и серебряные волонтеры ГУ «Лунинецкий ТЦСОН» совместно с представителем Лунинецкий ОО «Союз белорусских женщин» организовали акцию «Навыки добра», которая проводилась в рамках республиканской акции «Моя семья- моя страна».

Организаторы мероприятия посетили юношу, у которого проблемы со здоровьем . Николаю Акулику в этот день исполнилось 18 лет. Сладости и подарки – были только частью поздравления…

Николай с детства мечтал стать пожарным. Мечтал проехать на пожарной машине по вызову. И вот в день рождения его мечта сбылась!!! Это для именинника был сюрприз. Спасатели Лунинецкого РОЧС с сиреной подъехали в дому Николая, по громкой связи объявили ему выйти и одеть одежду пожарных….

Переодевшись в форму спасателей , Николай сел в пожарную машину и поехал в арт-студию, где он занимается рисованием гуашью. Мечты сбываются, нужно только в них верить!!!

По информации Лунинецкого ТЦСОН

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