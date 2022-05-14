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Спасатели из Лунинецкого района среди победителей областного чемпионата по многоборью (видео)

14.05.2022
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Чемпионат по многоборью спасателей подразделений Брестского областного управления МЧС прошёл в Ивацевичском районе

По итогам напряженной борьбы определены победители и призеры чемпионата.

Отделы I категории:

1 место – пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС;

2 место – Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.

Отделы II категории:

1 место – Ивацевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Отделы III категории:

1 место – Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Ивановский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Дрогичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Победители и призеры награждены дипломами. Сборная команда представит область на республике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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