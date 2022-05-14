Спасатели из Лунинецкого района среди победителей областного чемпионата по многоборью (видео)
Чемпионат по многоборью спасателей подразделений Брестского областного управления МЧС прошёл в Ивацевичском районе
По итогам напряженной борьбы определены победители и призеры чемпионата.
Отделы I категории:
1 место – пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС;
2 место – Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям;
3 место – Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.
Отделы II категории:
1 место – Ивацевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
2 место – Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
3 место – Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
Отделы III категории:
1 место – Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
2 место – Ивановский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
3 место – Дрогичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
Победители и призеры награждены дипломами. Сборная команда представит область на республике.