Спасатели Лунинецкого района заняли 3 место в чемпионате по многоборью (видео)
Состоялся чемпионат по многоборью спасателей подразделений Брестского областного управления МЧС. В этом году его участников снова радушно встретил Ивацевичский район
На протяжении трех дней за звание сильнейших боролись 18 команд: 17 гарнизонов области и пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС. В команде – 5 участников. Организаторы подготовили для них очень интересную и в то же время насыщенную программу.
По итогам состязаний определены победители и призеры чемпионата.
Отделы I категории:
1 место – Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям;
2 место – пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС;
3 место – Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.
Отделы II категории:
1 место – Ивацевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
2 место – Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
3 место – Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
Отделы III категории:
1 место – Дрогичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
2 место – Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;
3 место – Малоритский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
По материалам областного УМЧС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram