Спасатели Лунинецкого района заняли 3 место в чемпионате по многоборью (видео)

Состоялся чемпионат по многоборью спасателей подразделений Брестского областного управления МЧС. В этом году его участников снова радушно встретил Ивацевичский район

На протяжении трех дней за звание сильнейших боролись 18 команд: 17 гарнизонов области и пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС. В команде – 5 участников. Организаторы подготовили для них очень интересную и в то же время насыщенную программу.

По итогам состязаний определены победители и призеры чемпионата.

Отделы I категории:

1 место – Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС;

3 место – Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.

Отделы II категории:

1 место – Ивацевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Отделы III категории:

1 место – Дрогичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Малоритский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

По материалам областного УМЧС

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