Общество

Спасатели напоминают о безопасности в праздничные дни (Лунинецкий район)

В рамках третьего этапа республиканской акции «Безопасный Новый год!» в магазине «Максалина» в г. Лунинца спасатели провели профилактическое мероприятие. Детей и взрослых встречали ростовая кукла в виде огнетушителя и пожарный Дед Мороз.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Кочура рассказала, как правильно установить в доме новогоднюю елку и безопасно использовать пиротехнические изделия. Покупателям напомнили и об опасности зимнего льда, призвали не оставлять детей без присмотра.

Организаторы акции поздравили всех с наступающими праздниками и желали безопасного Нового года, счастья, здоровья и хорошего настроения.

Гражданам предложили сделать на память фото с необычными персонажами, которое будет всегда напоминать о безопасности.

За  2021 год на территории Лунинецкого района зарегистрировано 74 пожара, в огне погибли 12 человека. Основная причина произошедших пожаров – неосторожное обращение с огнем граждан (41%).

В новогодние и рождественские праздники МЧС рекомендует использовать гирлянды только промышленного производства, без повреждений изоляции электропроводов. А при малейших признаках их неисправности – нагрев проводов, мигание лампочек, искрение – сразу же выключать. Берегите себя и своих близких!

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