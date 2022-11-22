Спасатели помогли выбраться из «ловушки» лошади и лебедю

О том, что лошадь застряла в сажалке и не может самостоятельно выбраться, спасателям сообщили сегодня в 10-05. Как выяснилось, инцидент произошел в деревне Хоромск Столинского района.

Работники МЧС выехали к месту вызова. Животное вытянули при помощи веревок, которые завязали ему за ногу. Лошадь не пострадала.

В Барановичах помощь спасателей понадобилась лебедю. В 14-00 им сообщили, что на Светиловском озере рыболовная блесна застряла на шее у птицы. Работники МЧС отловили ее, сняли блесну и отпустили.

По информации областного УМЧС

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