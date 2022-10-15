Спасатели проводят тренинги с детьми в Лунинецком районе

Работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить тренинги с учащимися учреждений общего среднего образования по привитию навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Так, инспектор сектора надзора и профилактики Александра Скиба встретилась с ребятами из ГУО «Кожан-Городокская средняя школа» и провела профилактическое мероприятие, в программе которого была не только профилактическая беседа, но и игры, загадки, викторины по основам безопасности жизнедеятельности. Детям напомнили и правила поведения во время пожара.

Также работник МЧС рассказала о журнале «Юный спасатель», на страницах которого можно найти много нового, интересного и полезного не только юным читателям, но и родителям.

Закончилось мероприятие раздачей тематической наглядно-изобразительной продукции.

За истекший период 2022 года в Лунинецком районе зарегистрировано 46 пожаров, за аналогичный период 2021 года – 52.

МЧС напоминает:

— не оставляйте малолетних без присмотра;

— не позволяйте детям играть вблизи строек, заброшенных колодцев, разрушенных домов, залезать в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места;

— учите ребят соблюдать правила пожарной безопасности и будьте для них примером.

Берегите себя и своих близких!

По информации Брестского областного УМЧС