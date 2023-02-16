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Спасатели проводят тренинги в школах Лунинецкого района

16.02.2023
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С целью профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем, а также профилактики детского травматизма работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить тренинги с учащимися учреждений общего среднего образования.

Очередные тренинги в ГУО «Кожан-Городокская средняя школа» с учениками 6-х классов провела инспектор сектора надзора и профилактики Александра Скиба.

Александра Игоревна побеседовала с ребятами, подготовила для них игры, загадки, викторины по основам безопасности жизнедеятельности. Напомнила правила поведения во время пожара, а также рассказала об опасности на зимних водоемах. Привела в пример трагедию, произошедшую в Жабинковском районе, где совсем недавно утонули два мальчика, провалившись под лед искусственного водоема.

В прошлом году в Брестской области на пожарах погибли 2 детей.

По информации Брестского областного УМЧС

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