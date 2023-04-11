Спасатели в Лунинецком районе проводят акцию «За безопасность вместе!»
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 10 по 28 апреля 2023 года на Лунинетчине проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе!».
В рамках акции обратиться в Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий.
С целью информационного просвещения граждан в ходе акции будут организованы широкомасштабные общественные мероприятия. Работниками Лунинецкого РОЧС будет проводиться разъяснительная работа в трудовых коллективах и среди населения района по вопросам:
-недопустимости оставления детей без присмотра;
-уголовной ответственности родителей за ненадлежащее содержание детей;
-профилактики пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по причине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения;
-соблюдения правил пожарной безопасности при выжигании сухой растительности на приусадебных участках.
МЧС напоминает: при чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 101 или 112!
Марина Кочура, старший инспектор Лунинецкого РОЧС
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