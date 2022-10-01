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Спасатели вывели из болота заблудившегося ягодника в Ганцевичском районе

01.10.2022
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В Ганцевичском районе мужчина отправился на болото за клюквой и заблудился — понадобилась помощь спасателей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 30 сентября. В 18.27 в РОЧС позвонил мужчина и сообщил, что заблудился при сборе ягод в болотистой местности у деревни Борки. Как выяснилось, 54-летний житель райцентра утром приехал сюда на автомобиле за клюквой. Когда он попытался самостоятельно выйти из болота, понял, что потерял ориентиры.

Работники МЧС оперативно выехали на поиски. Для привлечения внимания мужчины спасатели включали сигнальное громкоговорящее устройство, переезжали с места на место. Заблудившегося ягодника нашли в 19.55, в медицинской помощи он не нуждался.

При походе в лес спасатели советуют соблюдать несколько рекомендаций: не отправляться в лес в одиночку, изучить основные правила ориентирования в лесу, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, надевать удобную, непромокаемую одежду и обувь, взять с собой телефон, воду, лекарства, нож и спички.

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