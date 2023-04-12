Специалисты Лунинецкой ЦРБ организовывают встречи в трудовых коллективах

Как известно, в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь проходит диспансеризация населения. Медики Лунинецкого района активно включились в кампанию, тем более, что этот процесс теперь осуществляется по-новому.

С целью рассказать об изменениях специалисты организовывают встречи с трудовыми коллективами. Они уже прошли на ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Полесьеэлектромаш».

Очередным объектом стал Лунинецкий район газоснабжения УП «Брестоблгаз». Перед земляками выступила врач по медицинской профилактике Жанна Кулеш. Она обратила внимание присутствующих на основной цели диспансеризации — проведении медицинской профилактики, пропаганде здорового образа жизни, воспитании ответственности граждан за свое здоровье. А еще Жанна Леонидовна ответила на интересующие вопросы.

Работа в этом направлении будет продолжена. Впереди — встречи в райпо, ЖКХ, ПМК-19, структурных подразделениях железнодорожного узла и др.

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