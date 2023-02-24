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«Спецжелезобетон»: от Калининграда – до Тихого океана, необычная математика и кража «с обломом» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 24 февраля

24.02.2023
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 24 февраля:

— От Калининграда – до Тихого океана — такова география поставок продукции ОАО «Спецжелезобетон»

—  Ситуация в мире заставляет искать востребованные формы сотрудничества.

— Новый директор в СУП “Межлесское” и чествование лучших работников в отрасли животноводства

— Лунинецкий лесхоз сработал на «отлично»!

— Подарки от «Юлиана»

— Часовы прытулак – “Крызісны пакой”

— Капремонт дома: кто устранит недоделки?

— Малый бизнес расширяется

— Молодежная инициатива и РУПП «Гранит»

— Двойняшки из Микашевич едут на реабилитацию! Подробности

— Кража «с обломом» в Лунинецком районе

— Хуліган-таксікаман з Мікашэвіч

— Предварительное информирование граждан по объекту «Строительство ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – Пинск – Микашевичи»

— Незвычайная матэматыка ў гімназіі Лунінца

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