«Спецжелезобетон»: от Калининграда – до Тихого океана, необычная математика и кража «с обломом» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 24 февраля
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 24 февраля:
— От Калининграда – до Тихого океана — такова география поставок продукции ОАО «Спецжелезобетон»
— Ситуация в мире заставляет искать востребованные формы сотрудничества.
— Новый директор в СУП “Межлесское” и чествование лучших работников в отрасли животноводства
— Лунинецкий лесхоз сработал на «отлично»!
— Подарки от «Юлиана»
— Часовы прытулак – “Крызісны пакой”
— Капремонт дома: кто устранит недоделки?
— Малый бизнес расширяется
— Молодежная инициатива и РУПП «Гранит»
— Двойняшки из Микашевич едут на реабилитацию! Подробности
— Кража «с обломом» в Лунинецком районе
— Хуліган-таксікаман з Мікашэвіч
— Предварительное информирование граждан по объекту «Строительство ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – Пинск – Микашевичи»
— Незвычайная матэматыка ў гімназіі Лунінца
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