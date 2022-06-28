«Спецжелезобетон» — производство загружено на 100 процентов, запас прочности есть (Лунинецкий район)

Строительство – одна из важнейших составляющих белорусской экономики. Введенные Евросоюзом санкции породили множество прогнозов относительно того, что ждет отрасль дальше. Оценки ее перспектив, высказываемые всевозможными экспертами, до крайности разнятся: от возможной стагнации до осторожного оптимизма. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В конце концов, отрасль строительства – это инвестиции в производство и социальную сферу. Как обстоят дела на ОАО «Спецжелезобетон» – серьезном игроке на рынке стройматериалов?

– Нам ли бояться санкций? Возможно, их последствия и оказались бы катастрофическими, будь Беларусь полностью интегрирована в Европу, – говорит директор Василий Басевич. – И все же, с определенными трудностями приходится сталкиваться. Сегодня предприятие перешло на 2-сменный график работы, хотя еще первые две недели июня некоторые участки были задействованы в круглосуточном режиме.

Производство загружено на 100 процентов, запас прочности есть. Возникают определенные проблемы, связанные с инвестициями, а также в связи с поставками комплектующих, материалов, которые имеют не отечественное происхождение. Раньше мы гордились, что на четырех из шести пролетах у нас установлено современное импортное оборудование. А сегодня – нет расходников, запчастей, цены возросли… Но мы переживали и более сложные времена. В летописи «Спецжелезобетона» есть и такой трудный период – 90-е года прошлого столетия, когда объемы производства составляли всего 10 процентов от мощностей. Тогда завод выстоял, и сейчас справимся… Нужно только немного времени, чтобы наладить выпуск белорусских либо российских аналогов некоторых комплектующих, перестроить логистику и производственные цепочки.

Василий Павлович рассказал об участии предприятия в международных строительных выставках, о планировании переориентации рынков сбыта, о том, как решаются вопросы с импортными комплектующими и материалами, чтобы не нарушить производственный процесс. Сейчас бизнес ищет возможности открытия торговых компаний для взаиморасчетов и получения грузов в Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Турции для перенаправления их потом в Беларусь…

Во время нашего визита работа на заводе шла в штатном режиме: продукция отгружалась, в цехах – привычный гул, атмосфера спокойная и доброжелательная.

– Коллектив у нас замечательный, – говорит заведующая складом готовой продукции Ольга Залогина (на снимке – с мужем). – На предприятии тружусь 5 лет. Вообще, я – технолог по образованию, работала и в других организациях, поэтому есть с чем сравнивать. И зарплата здесь хорошая, а главное – стабильность. Это очень важно.

Более 17 лет работает на заводе и ее муж Иван Залогин. Было время, когда решил поискать лучшей работы, но вернулся сюда вновь. Как характеризуют его коллеги: он – мастер на все руки. С малярно-штукатурными, плотницко-бетонными работами справляется безупречно.

– У нас на предприятии много семейных пар трудится, – рассказывает Иван. – Это очень здорово, когда супруги всегда вместе – и на работу, и с работы, и дома, и на отдыхе. Мы вообще очень любим проводить время вместе. Это – настоящее счастье. А еще мы готовимся к новой роли – скоро станем бабушкой и дедушкой…

Елена Данилович