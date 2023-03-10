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Список нематериального культурного наследия в Брестской области пополнился двумя объектами. В Лунинецком районе их насчитывается три

10.03.2023
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Сразу два объекта нематериального культурного наследия в Брестской области получили статус историко-культурной ценности, сообщили в областном общественно-культурном центре.

Соответствующие решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры приняты в отношении традиционной технологии ткачества «кожушком» в Малоритском районе и традиционной росписи по стеклу в Пружанском и Березовском районах.

На заседании рады присутствовали известные на Брестчине народные мастера Мария Кулецкая из Пружан и Татьяна Зданевич из Березы. Они не только сами работают в старинной технике росписи по стеклу, но и обучают этому виду народного творчества детей и взрослых, организуя экспедиции, мастер-классы, семинары, выставки.

Роспись по стеклу как декоративно-прикладное искусство была распространена на территории Беларуси во второй половине XIX — начале XX века. Этот вид народной живописи выполнял сугубо эстетические функции и использовался для украшения деревенских интерьеров. Рисунок в этой технике наносится с обратной стороны пером и тушью. Обязательный элемент таких картин — серебристая или золотистая фольга. Многие из них сделаны по мотивам народных обрядов и праздников, характерных для белорусской национальной культуры.

Ткачество в Малоритском районе разнообразно по художественному выражению и технике исполнения. В традиционной технологии, которая получила местное название «кожушок», характерной чертой является то, что уточная нить образует одновременно и узор, и фоновое полотно. Их нельзя отделить друг от друга. Такой вид ткачества в основном применялся при изготовлении и оформлении тканей для женской одежды.

На сегодня в государственный список историко-культурных ценностей от Брестской области включены 23 объекта нематериального культурного наследия. По их количеству регион занимает первое место в республике. Больше всего таких объектов в Березовском районе — там статус историко-культурной ценности получили 6 элементов нематериального наследия. По два объекта в Ивановском, Столинском и Малоритском районах. В Дрогичинском, где такой статус имеет пасхальный обряд «Стрылка», потенциальными кандидатами на включение в список считаются «симоновичский язык», обряд «Зеленец» и национальное блюдо из льняного семени макуха.

belta.by

Напомним, что от Лунинецкого района в государственный список историко-культурных ценностей включены: обряд «Вождение Кусты на второй день Троицы» аг. Лобча, художественные практики соломоплетения (мастер Наталья Васильевна Кохович) и искусство вытинанки (мастер Наталья Петровна Коцуба)

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