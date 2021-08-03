Спонсорский автомобиль передали Чучевичской участковой больнице
Ключи от новенького автомобиля Лада-Датсон заведующей Чучевичской участковой больницы Полине Кульгун вручила главный врач Лунинецкой райбольницы Светлана Хлебус.
Знаковость этого события в том, что спонсорский автомобиль для самого отдаленного от райцентра медучреждения был направлен по инициативе председателя облисполкома Юрия Шулейко, при содействии областного управления здравоохранения.
Сразу после регистрации автомобиль прошел «боевое крещение» – выезд в Луги, где потребовалась срочная медицинская помощь 92-летней местной жительнице.
– В этом году было сделано многое для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения района, приобретено дорогостоящее оборудование. Все это – для блага лунинчан, – отметил заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, который принимал участие в торжественной церемонии. – Хорошим подспорьем и стимулом для оперативного и качественного обслуживания населения станет новый транспорт. Кстати, в этом году районная больница пополнилась 3 единицами автотранспортной техники за счет спонсорской помощи.