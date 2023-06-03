Общество

“Спрос будет по каждому пункту”. Выполнение поручений Президента по здравоохранению взято на особый контроль

03.06.2023
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Беларуси Александр Лукашенко в январе 2024 года (после новогодних и рождественских праздников) соберет большое совещание по здравоохранению. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, комментируя подписанное сегодня распоряжение “О повышении эффективности работы системы здравоохранения”.

С учетом поручения до 1 января навести порядок в отрасли и решить все накопившиеся проблемы, спрос на предстоящем большом совещании будет по каждому пункту.

“Что касается подписанного распоряжения, контроль за ходом его выполнения будет организован самый серьезный. Президент обращает внимание, что недостатки должны ликвидироваться уже сейчас”, – подчеркнули в пресс-службе. Было отмечено, что организовать очень серьезную работу должны, не дожидаясь декабря.

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