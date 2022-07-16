ОбществоПолитика

СПРОС НА БЕЗВИЗ У ПОЛЯКОВ (видео)

16.07.2022
30

По информации из официальных источников, введение Беларусью с первого июля безвизового режима для граждан Польши вызвало незамедлительную реакцию со стороны МИДа сопредельной страны. В своем обращении к соотечественникам заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский настойчиво не рекомендовал поляком пользоваться предоставленной возможностью. Прислушались ли граждане страны-соседки к данным рекомендациям или с удовольствием пользуются гостеприимством Беларуси?

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Обман заграничных женихов; подстава для народного артиста; вымогатель пойман (видео)

Обман заграничных женихов; подстава для народного артиста; вымогатель пойман (видео)

16.07.2022
Photo of График личных приемов граждан руководством Лунинецкого райисполкома

График личных приемов граждан руководством Лунинецкого райисполкома

16.07.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

16.07.2022
Photo of Читатели обращают внимание на состояние дорог (Лунинецкий район)

Читатели обращают внимание на состояние дорог (Лунинецкий район)

16.07.2022
Photo of Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Нужно вакцинироваться!

Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Нужно вакцинироваться!

16.07.2022
Photo of Лучших работников на заготовке кормов отмечают в Лунинецком районе

Лучших работников на заготовке кормов отмечают в Лунинецком районе

16.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть