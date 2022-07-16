СПРОС НА БЕЗВИЗ У ПОЛЯКОВ (видео)

По информации из официальных источников, введение Беларусью с первого июля безвизового режима для граждан Польши вызвало незамедлительную реакцию со стороны МИДа сопредельной страны. В своем обращении к соотечественникам заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский настойчиво не рекомендовал поляком пользоваться предоставленной возможностью. Прислушались ли граждане страны-соседки к данным рекомендациям или с удовольствием пользуются гостеприимством Беларуси?