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Среди «Беларускіх талентаў» есть и юные музыканты Лунинецкого района

13.03.2023
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В Минске состоялся IX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Беларускiя таленты-2023» (заочная форма), сообщает паблик Дни культуры Лунинетчины

По результатам конкурса учащиеся баянисты ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» среди победителей:

Езепчук Ирина — Лауреат I степени;

Дукарец Эльвира — Лауреат ll степени;

Подкас Владимир — Лауреат III степени.

Их учитель — Людмила Езепчук.

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