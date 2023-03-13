КонкурсКультураМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество
Среди «Беларускіх талентаў» есть и юные музыканты Лунинецкого района
В Минске состоялся IX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Беларускiя таленты-2023» (заочная форма), сообщает паблик Дни культуры Лунинетчины
По результатам конкурса учащиеся баянисты ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» среди победителей:
Езепчук Ирина — Лауреат I степени;
Дукарец Эльвира — Лауреат ll степени;
Подкас Владимир — Лауреат III степени.
Их учитель — Людмила Езепчук.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram