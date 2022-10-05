Среди победителей республиканского конкурса «Лидеры в строительстве -2022» — предприятия Лунинецкого района

В Минске состоялась церемония награждения победителей XIX республиканского профессионального конкурса — «Лидеры в строительстве -2022»., сообщает сайт stroykonkurs.by

В этом году строительный республиканский конкурс прошел в новом формате – ежегодное премии. Впервые из самых популярных номинаций были выделены несколько специализированных конкурсов: «Строительный продукт года», «Объект года», «Компания года» и др.

Среди победителей и предприятия Лунинецкого района

Так, ОАО «Спецжелезобетон» отмечен дипломами победителя 1 степени в конкурсе «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. КОМПАНИЯ ГОДА-2022» в номинации «Компания года в области экспорта строительной продукции», а так же в конкурсе «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА-2022» в номинации «Изделия и конструкции из бетона и железобетона» за продукцию — шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале (подтип Ш3-Д)

РУПП «Гранит» в конкурсе «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА-2022» отмечен дипломом победителя 3 степени в номинации «Общестроительные материалы и изделия» за продукцию — щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 5-20 мм 3 группы