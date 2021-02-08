Согласно полученным во время переписи населения данным, в общей численности населения Лунинецкого района мужчины составили 47,8% (31 439 человек), женщины – 52,2% (34 297 человек). По сравнению с 2009 годом численность мужчин уменьшилась на 11%, женщин – на 9,5%. На 1 000 мужчин в районе приходилась 1 091 женщина (1 073 – по переписи 2009 года).

На момент переписи численность населения в трудоспособном возрасте составила 35 297 человек (53,7% от общей численности), старше трудоспособного – 17 515 человек (26,6%), моложе трудоспособного возраста – 12 924 человека (19,7%).

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. По данным последней переписи доля этой части населения в нашем районе составила 10 915 человек – 16,6%. В структуре сельского населения удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше составил 21,7%, городского населения – 12,2%.

Средний возраст жителей Лунинецкого района составил 41,8 года. У мужчин – 39,4 года, у женщин – 44.