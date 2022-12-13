Стабилизировать общество на всех этапах его развития. Лукашенко назвал главную роль ВНС

Главная роль Всебелорусского народного собрания состоит в том, чтобы стабилизировать общество на всех этапах его развития, выступать в качестве площадки, на которой при необходимости можно договариваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией

Глава государства напомнил, что на на последней встрече по вопросам реализации норм обновленной Конституции договорились вернуться к проекту закона «О Всебелорусском народном собрании». Президент поручил донести положения этого нормативно-правового акта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием.

«Результаты проведенной работы — главное, что хотелось бы сегодня услышать, чтобы принять решение на данном уровне», — сказал белорусский лидер. Как доложили Президенту, публичная дискуссия проходила достаточно активно: за десять дней поступило почти пятьсот откликов. Звучали разные мнения. «Знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего надо понимать, что собрание — важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. О том, что ВНС приобретет такой статус, говорилось еще на самом первом собрании тем делегатам, которые принимали участие в нем», — сказал Президент.

«Всебелорусское народное собрание — стабилизатор общества. В этом его главная роль — стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться», — подчеркнул Александр Лукашенко. В обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с некоторыми дополнительными функциями.

«Встречаться будем чаще, минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил по-простому, по-народному: собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган», — уточнил белорусский лидер и добавил, что участники ВНС будут задействованы на общественных началах, не получая какого-либо денежного вознаграждения.

Одна из главных черт ВНС, на которую обратил внимание Президент, — разностороннее представительство. Туда войдут представители всех слоев белорусского общества, подчеркнул глава государства. В некоторых трудовых коллективах люди ставили вопрос, не превратится ли ВНС в очередное собрание чиновников. «Ну, может, вы не достучались до людей, не объяснили им. Но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные», — пояснил Александр Лукашенко. Например, необязательно, чтобы коллектив завода собирался и выдвигал своего представителя на ВНС. На собрании будут и депутаты, и члены общественных и иных организаций, которые так или иначе представляют трудовые коллективы.

«Это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял — не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно, — озвучил свое требование к делегатам ВНС Президент. — Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. И мы все должны сделать так, чтобы делегаты, вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом».

«Несмотря на то, что в составе ВНС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган», — подчеркнул глава государства.

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