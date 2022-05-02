«Стали больше работать с Россией и Китаем». Глава Белкоопсоюза об экспорте в условиях санкций

Председатель правления Белкоопсоюза Олег Мацкевич рассказал о поставках на экспорт в условиях санкций в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ,

«Мы стали уходить с рынка ближайших соседей — Литвы, Польши, Латвии, куда отгружали дикоросы (чернику, бруснику, голубику). Стали больше работать с Россией и Китаем. В Россию сразу грузили в шесть регионов, сейчас в 18. В Ленинградскую, Тюменскую область поставки выросли в 8 раз, в Липецкую — в 4 раза, в Санкт-Петербург — в 2 раза. Работаем по всем направлениям», — подчеркнул Олег Мацкевич.

Он отметил, что на рынок Китая трудно войти, но он очень перспективный. «Казалось бы, Китай и белорусское фруктово-ягодное вино — кто бы мог подумать? Но мы первый пробный контейнер для них сделали, они его продегустировали», — рассказал председатель правления Белкоопсоюза.

«Европа сейчас думает, каким образом, через какую логистику вернуться к нашей ягоде. Простой бизнес очень переживает, что разрываются налаженные связи, контракты, которые были выгодны и им в том числе. Вот такое политическое решение. Как сказал мне один литовский бизнесмен: «Мы найдем любой путь, но мы продолжим у вас покупать чернику в 2022 году», — поделился Олег Мацкевич.

Отдельно он упомянул экспорт меховой продукции. «Очень порадовал прошлый год, когда пошла цена — средняя цена шкурки была $30-35. Открылись рынки, они оживились, в том числе Китай, Россия. Если брать структуру, где-то 50% мы продали в Китай, 40% в Россию, только 10% осталось на внутреннем рынке», — отметил председатель правления Белкоопсоюза.