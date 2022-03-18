Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022/2023 учебный год. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования,

«В 2022/2023 учебном году устанавливаются каникулы: осенние — 9 дней с 30 октября по 7 ноября 2022 года, зимние — 15 дней с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Весенние — 8 дней с 26 марта по 2 апреля 2023 года, летние — 92 дня с 1 июня по 31 августа 2023 года. Для учащихся 9 классов — 81 день с 12 июня по 31 августа 2023 года, для учащихся 1-2 классов — дополнительные каникулы с 20 февраля по 26 февраля 2023 года», — рассказали в Минобразования.

В ведомстве напомнили, что в этом учебном году занятия завершаются 31 мая. С 1 по 9 июня у 9 и 11 классов пройдут экзамены. У 10 классов в июне пройдут пятидневные учебно-полевые сборы и медицинская практика