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Стали известны победители районного этапа республиканского турнира «Сила Закона»
Состоялся районный этап II республиканского турнира для старшеклассников «Сила Закона» в онлайн-формате на платформе MyQuiz.
Поздравляем победителей:
среди 9 классов первое место — Куприянович Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»;
среди 10 классов первое место — Кушнеревич Юлия, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»;
среди 11 классов первое место — Топильский Сергей, учащийся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца».
Желаем удачи на областном этапе, который состоится 14 декабря 2022 года в г.Бресте!
Огромное спасибо, всем участникам за участие.
РК ОО «БРСМ»
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