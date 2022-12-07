Стали известны победители районного этапа республиканского турнира «Сила Закона»

Состоялся районный этап II республиканского турнира для старшеклассников «Сила Закона» в онлайн-формате на платформе MyQuiz.

Поздравляем победителей:

среди 9 классов первое место — Куприянович Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»;

среди 10 классов первое место — Кушнеревич Юлия, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»;

среди 11 классов первое место — Топильский Сергей, учащийся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца».

Желаем удачи на областном этапе, который состоится 14 декабря 2022 года в г.Бресте!

Огромное спасибо, всем участникам за участие.

РК ОО «БРСМ»

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