Стали известны подробности спецоперации по ликвидации террориста в Гродно

Кадры спецоперации по ликвидации террориста в Гродно показаны в эфире телеканала «Беларусь 1»,

В Гродно была пресечена попытка совершения теракта. 19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен.

Как рассказали в телеэфире, информация о нем — оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом — Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные.

«От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. И ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался», — отметил боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси.

В съемной квартире террориста обнаружен автомат Калашникова, патроны к нему и еще одна граната Ф-1. Террорист осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов. Это здание КГБ по Гродненской области и УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, ж/д вокзал, промышленные объекты. У него был доступ к 5 кг взрывчатки

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