Старшеклассники соревновались со спецназовцами в Микашевичах (Лунинецкий район)

«Патриота может воспитать только патриот!» Эти слова заместителя главы Администрации Президента Игоря Луцкого как нельзя лучше характеризуют атмосферу военно-патриотического мероприятия, которое прошло сегодня, 29 апреля, на базе средней школы №2 города Микашевичи.

Открыло его показательное выступление солдат 5-й бригады специального назначения сил специальных операций. Не менее зрелищным было и соревнование, программа которого состояла из​ подтягивания, разборки автомата, поднятия гири и перетягивания каната. Ведь трем командам городских учреждений образования пришлось состязаться в силе, ловкости, выдержке и сноровке не только со старшеклассниками из других школ, но и военными сил специальных операций. Предсказуемо они и стали победителя в общекомандном зачете соревнований, но именно такие соревнования и дали возможность старшеклассникам понять, что они крепкие ребята и у них есть все возможности достичь такого же уровня физической подготовки и выносливости.

На втором и третьем местах соответственно – СШ №2 и СШ №1. Дипломом участника также отметили Микашевичскую гимназию им. В.И. Недведского. Церемонию награждения провели и.о. председателя горисполкома Александр Дедович, начальник отдела призыва военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского райнов Руслан Клюкач, председатели районных организаций: ООО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец и ОО «Белорусский союз офицеров» Владимир Журавлев, другие представители ветеранских организаций.

Впрочем, на этом мероприятие не закончилось. Участники мероприятия еще долго не расходились с места события. Одни просто общались с военными., делали фото на память. Хватало и трогательных моментов. Один из них – поздравление с розами и троекратным армейским «ура» мамы одного из спецназовцев.

Наталья Лялюк

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