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Стартовал молодежный творческий конкурс Генеральной прокуратуры «Помнить. Чтить. Не допустить».

02.03.2023
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1 марта 2023 г. стартовал молодежный творческий конкурс Генеральной прокуратуры «Помнить. Чтить. Не допустить».

Учащимся IX–XI классов учреждений общего среднего образования и обучающимся учреждений среднего специального и высшего образования предоставлена возможность проявить свои творческие и исследовательские способности в трех номинациях: «Лучшее исследование», «Лучшее эссе», «Лучший видеоролик».

Конкурс приурочен к Году мира и созидания, а также 80-летию с начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Конкурс пройдет в два этапа – региональный и республиканский.

Свои работы участники могут направить с 1 марта по 1 июля 2023 года на специально созданные электронные адреса организаторов регионального этапа конкурса – прокуратур областей и города Минска.

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