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Старые способы «развода» фиксируются в Лунинецком районе

24.02.2023
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Старые способы «развода» в интернете не теряют своей актуальности. С начала года участились случаи взлома личных аккаунтов социальных сетей. об этом  «ЛН» рассказала старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк. 

С заявлением в РОВД обратился местный житель по факту несанкционированного доступа к его аккаунту в «Одноклассниках». Как оказалось, доступ осуществлялся с ip-адресов, которые принадлежат таким странам как Испания, Нигерия, Швеция, что свидетельствует об использовании vpn.

От имени потерпевшего осуществлялась рассылка сообщений с просьбой дать взаймы денежные средства. К счастью, никто не перевел деньги на указанную банковскую карту, принадлежащую российскому банку. Вместе с тем, надо знать, чтобы не стать жертвой преступления, следует позаботиться о надежном пароле. Он должен содержать буквы, в том числе заглавные, а также и цифры. Также его необходимо менять хотя бы раз в полгода.

Если вам поступило сообщение в социальной сети с просьбой перевести денежные средства на БПК от вашего знакомого или родственника, то лучше позвонить или найти какой-либо иной способ связаться с владельцем аккаунта и уточнить, действительно ли он нуждается в финансовой помощи. Будьте бдительны и внимательны! Не дайте себя обмануть!

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