Ставка на качество? Лунинецкий молочный завод давно в деле!

Хозяйства не стоят на месте: получают продукт и думают, что еще улучшить, что произвести для своего населения, а после и на экспорт. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор научно-исследовательского центра инновационных технологий Гродненского аграрного университета Ольга Епишко.

«Хозяйства не стоят на месте: получили удой, получили продукт, например, обогащенное молоко, и начинают думать, что еще улучшить, что произвести для своего населения, а после и на экспорт. Сегодня у нас есть разработка технических условий на получение молока А2. Это молоко, которое легко усваивается, ряд предприятий забирает его на детское питание. Буквально несколько дней назад мы начали сотрудничать с несколькими высокопродуктивными предприятиями, валовой надой у которых более 8 кг на корову. Лунинецкий молокозавод производит это молоко для общего рынка и каждый может его купить. Вообще Беларусь находится на мировом уровне содержания животных с таким генотипом, которые могут производить молоко А2. Мировая тенденция — 30%. Ведется большая работа по генетическому потенциалу, отбору и подбору животных. Огромное количество хозяйств сориентировано на обеспечение продовольственной безопасности», — сказала Ольга Епишко.

Она добавила, что Китай готов забирать огромные объемы молока категории А2. «Как показал мониторинг, в эту страну можно отгружать по 100 тыс. т такого молока по $8 за литр. И это даст колоссальную прибыль и возможность развиваться в этой сфере. Строгий контроль ведется за кормами, у нас есть технический регламент таможенного союза. Мы аккредитованы, постоянно проверяем продукцию на фальсификаты. И, к сожалению, мы его находим. Особенно если сырье завозится из других стран. Сегодня этот строгий контроль продвижения на рынке продукции идет, и тем самым обеспечивается продовольственная безопасность нашей страны», — отметила директор научно-исследовательского центра.

Ольга Епишко также подчеркнула, что в Беларуси сделана ставка на качество. «А сейчас мы еще увеличиваем и количество. Этим мы завоевали авторитет среди многих стран. К слову, наши технологии стали востребованы в России. Продавая их, мы будем увеличивать экспорт наукоемкой продукции, товаров своих. Мы независимы и защищены. У нас все есть. Генетический потенциал у нас очень высокий. Россия готова забирать наши эмбрионы, скот. Перед нами сейчас поставлена задача обеспечить тестирование мясного скота. Мы на данном этапе разрабатываем срочные методики и надеемся, что справимся в течение месяца», — заключила Ольга Епишко.