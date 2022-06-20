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Ставка на Киев: громкие хотелки Варшавы, призывы умирать до конца из Лондона и планы Вашингтона (видео)

20.06.2022
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Почему Польша стала основным выгодоприобретателем развала Украины (политического, экономического, территориального). У всех вопросы: а кто реально рулит страной? Киев на неделе снова стал площадкой для весьма небескорыстного выгуливания своего ЭГО со стороны европейских политиков. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и премьер Италии Драги, по-старорежимному – на поезде, добрались до восточного фронта Запада и там «посидели в окопах» на киевской Банковой.

И все это, прикрывая свою геополитическую и просто таки нечеловеческую жадность гуманными словами и жаркими объятьями, не скрывая при этом просто зверские аппетиты. Об этом и не только у Глеба Лаврова – в рубрике «Антифейк».

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