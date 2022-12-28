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«Стена не держится на штукатурке, не развалится» Ситуация по пристройке в Микашевичах

28.12.2022
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Наши читатели обратили внимание на здание бывшего общежития по улице Первомайской 9А в Микашевичах.

Мол, в соцсетях пишут, что одна из стен пристройки разрушается и может развалиться и это после ремонта.

 Разузнали и вот что стало известно. Данное общежитие было передано на баланс ЖКХ, и ремонт так ещё не проводился – только покрасили пристройку.

 А вот зимой и повылазили проблемы – резкие перепады температур приводят к тому. что вода то замерзает, то оттаивает, в том числе и в ливнёвке, которая частично находится в стене. Из-за этого и происходит деформация верхнего слоя стены — штукатурки

 Да. не эстетично и некрасиво. но и ситуация не критическая. Как сообщил заместитель руководителя Лунинецкого ЖКХ Юрий Корчик, будут предусмотрены денежные средства и с наступлением весны проведены необходимые  ремонтные работы.       

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