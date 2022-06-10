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Стипендиаты Брестского областного комитета профсоюза работников АПК (Лунинецкий район)

10.06.2022
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По итогам второго семестра 2022 учебного года учащиеся УО «Лунинецкий ГПТК СП» Анастасия Ивашкевич и Антон Домарацкий стали обладателями звания «Стипендиат Брестского областного комитета профсоюза работников АПК».

Звание присвоено за успешное сочетание общественной работы в профсоюзной организации и высокие показатели в учёбе, а также активную творческую и спортивную деятельность.

 

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