Стипендиаты Брестского областного комитета профсоюза работников АПК (Лунинецкий район)

По итогам второго семестра 2022 учебного года учащиеся УО «Лунинецкий ГПТК СП» Анастасия Ивашкевич и Антон Домарацкий стали обладателями звания «Стипендиат Брестского областного комитета профсоюза работников АПК».

Звание присвоено за успешное сочетание общественной работы в профсоюзной организации и высокие показатели в учёбе, а также активную творческую и спортивную деятельность.