«Стихия музыки и слова» Анны Бондаренко (Лунинецкий район)

В поэтическом клубе «Муза» в ГДК Лунинца прошла презентация книги Анны Бондаренко «Стихия музыки и слова», приуроченная к юбилею автора.

Земляки знают Анну Бондаренко не только как поэта и автора многих газетных публикаций, но и как яркую творческую личность, обладающую многими способностями. Долгое время Анна Петровна была руководителем клуба «Свеча». Здесь талантливые люди находили поддержку и понимание, о них с большой любовью она писала статьи и очерки. Также она является автором слов песни «Мой город», которая стала своеобразным гимном Лунинцу.

Анна Бондаренко прошла путь от отделочницы на строительстве Казахстанской Магнитки в г. Темиртау до экономиста. Работала на руководящих должностях и социологом, но везде ее сопровождало творчество: красиво пела, рисовала, шила, писала стихи и прозу. С нежностью вспоминает своих родителей:

– Мне очень повезло с мамой! Она и сейчас для меня как огромная Вселенная, это бездонный колодец любви, мудрости, вдохновения и жизнелюбия… У отца был талант руководителя, он обладал мощной энергетикой и силой вдохновения. Всегда стараюсь обращаться мысленно к нему, когда предстоят трудности…

До глубины души трогают посвящения родным: сестрам, детям, внукам, мужу:

– В ранней юности встретила человека, который стал для меня единственным на всю жизнь. Вместе учились в строительном училище. Ходили в вечернюю школу, а днем работали на стройке. Часто это и были наши свидания. Вместе участвовали в художественной самодеятельности…

В свой юбилейный вечер, презентуя «Стихию музыки и слова», Анна Бондаренко получила много теплых поздравлений, цветов, подарков. Но самый лучший из них именинница сделала нам, читателям – это книга, написанная большим, любящим сердцем. Хочется пожелать автору здоровья, вдохновения и сил на новые стихи, песни и многочисленные сборники.

Ольга ГРИДЮШКО. г. Лунинец.