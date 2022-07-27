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Стобалльница из Лунинца: максимум по математике и русскому языку стал полной неожиданностью

27.07.2022
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Выпускница гимназии Лунинца Елизавета Сыцевич получила стобалльные сертификаты по русскому языку и математике. Как отреагировала на результат, девушка рассказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

«Конечно, сомневалась. Казалось, что-то неправильно указала или ошиблась, потому что неверно прочитала. Результаты по обоим предметам были полной неожиданностью для меня», — поделилась Елизавета Сыцевич. Всего у девушки 396 баллов, в том числе 96 по физике. «Не расстроилась, что тут не добрала до максимума. Главное, что поступила», — считает абитуриентка.

Стобалльница подала документы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на специальность «информатика и технологии программирования». «Долго выбирала. Как минимум две недели перед подачей документов сомневалась, ту ли специальность выбрала. Решила, что эта сфера даст мне огромный спектр возможностей. Если что-то не понравится, перейду в другую область и буду работать там», — отметила Елизавета.

Девушка рада, что все задуманное у нее получилось. «Расслабилась. Потому что несколько месяцев был напряженный труд: недосыпала, меньше отдыхала. Сейчас можно выдохнуть и готовиться к студенческой жизни», — резюмировала абитуриентка.

В Бресте сегодня провели торжественный прием для стобалльников. Юноши и девушки встретились с председателем облисполкома Юрием Шулейко. Для них организовали экскурсии в Брестскую крепость и на «Савушкин продукт».

О наших 100-балльниках 2022 года мы писали  здесь

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