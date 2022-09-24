Стойкость, мужество и любовь в деревне Ракитно (Лунинецкий район) 

На центральной улице в деревне Ракитно есть красивый благоустроенный дом. Внешне он ничем не отличается от соседних. Но стоит открыть калитку, и ощущения сразу меняются. Те повседневные хлопоты и проблемы, которые беспокоили до этого, вдруг кажутся совсем незначительными, а стойкость и сила воли жителей уютного сельского уголка заслуживают огромного уважения.

Хозяйка усадьбы – Мария Миронович, мастерица на все руки. Находясь на заслуженном отдыхе, она удивляет близких кулинарными способностями и заботится о цветах, полыхающих душистым разноцветием на всей территории вокруг строений. Но, наверное, только ей известно, чего стоит тот неуемный оптимизм, который помогает жить в непростой реальности – первую группу инвалидности имеют сын Анатолий и зять Василий, вторую – дочь Марина…

У Анатолия проблемы со здоровьем начались в 6 лет. Подвижному мальчику становилось все труднее бегать и прыгать, и состояние постепенно ухудшалось. Медики поставили диагноз – “мышечная дистрофия”. Надежды на исцеление не было, подростку оставалось одно – смириться и научиться с этим жить. Поддерживали родители и младшие сестры. Взрослые опасались, не поразит ли заболевание девочек, ведь наследственность в данном случае играет значительную, даже решающую роль. Повезло Людмиле, а Марина, перед тем, как стать школьницей, тоже почувствовала подобное недомогание…

Каково было отцу и маме принять тот факт, что они бессильны перед болезнью сразу двоих детей…? Но, спрятав глубоко внутрь собственные чувства, взрослые всячески стремились помочь, поддержать, не позволить сломаться морально. И это получилось – Анатолий и Марина хорошо воспитаны, получили надлежащее образование, девушка даже закончила институт. И самое главное – они не одиноки, каждый смог создать дружную и крепкую семью.

Анатолий свою половинку встретил совсем рядом. Случайно пообщавшись с сосед-ской девчонкой, им вдруг стало интересно проводить время вместе. Разговаривали о мелочах или просто смотрели друг другу в глаза. О том, что это и есть любовь, как-то не задумывались, все происходило само собой. Первыми встревожились родители Ирины, которые мечтали о другой судьбе для дочери. Был непростой разговор, даже “домашний арест”. Но сильные чувства в ее сердце помогли преодолеть все барьеры. Убедившись, что это не кратковременное увлечение, а серьезные намерения, родные приняли ее выбор.

Не жалеет о том, как сложилась судьба и сама Ирина. Мужчина в инвалидной коляске на протяжении двух десятилетий является для нее самым лучшим на свете. Поселились в небольшом доме на одном подворье с мамой Анатолия. Несмотря на непростые обстоятельства, они всегда находят взаимопонимание между собой, в атмосфере любви и согласия воспитывают двоих прекрасных сыновей – 10-клас-сника Илью и 5-летнего Олега.

– Естественно, боялись, что у детей могут возникнуть проблемы со здоровьем на наследственном уровне, – рассказывает Анатолий. – Но проштудировали много специальной литературы, сделали различные анализы. И рискнули. К счастью, с ними все обошлось. У старшего хорошая успеваемость в школе, младший занимается карате, радует непосредственностью и задором.

Детство Марины во многом схоже с жизнью старшего на 9 лет брата. Уже по проторенной тропинке родители возили ее на обследования и процедуры. Повзрослев, наблюдая за его состоянием, девушка знала, что в недалеком будущем ждет ее. С 7 класса она обучалась в специализированном Доме-интернате в Минской области, где одновременно проходила и необходимое лечение. А еще в среде таких же обездоленных ровесников ей проще было понять себя. Там подружилась с Василием Руденко. У юноши свои проблемы со здоровьем – ДЦП. Вскоре они поженились и вместе уехали в Витебск, где им предложили посильную работу в организациях для инвалидов.

– Мы старались развиваться всесторонне, пускай не в профессиональной деятельности, а для себя, – рассказывает Марина. – Знания, полученные в ВУЗе по немецкому и белорусскому языках, повысили самооценку и общее развитие. Все время занимались вокалом, благодаря чему в юности посчастливилось обоим побывать в Германии, а мне – еще и в Англии.

В Витебске семья Руденко прожила 13 лет. Там все устраивало, но состояние здоровья постоянно ухудшается, а рядом нет никого из родственников. Побоявшись, что вскоре не получится обходиться без посторонней помощи, решили вернуться в Ракитно. Продали квартиру и весной переехали к маме. Поиски собственного жилья остановили на новостройке в райцентре, где предусмотрено строительство пандуса. Есть материальные трудности, ведь желанные метры семья инвалидов приобретает за собственные средства. За помощью обращались в разные инстанции, но пока вопрос остается открытым.

– Стараемся жить активно, занять себя разными увлечениями, – говорит Марина. – По возможности, помогаю маме на кухне, вместе колдуем над выпечкой. Василий очень спортивный человек, занимается музыкой. Он водит автомобиль с ручным управлением. Любит рыбалку, на речку ездят с Анатолием, потом восторженно рассказывают о трофеях.

Временно поселившись в родительском доме, Марина предложила брату вместе пройти более скрупулезное генетическое обследование. Результаты несколько удивили: у обоих – спинальная мышечная амиатрофия. Лекарство от этого недуга есть, но оно самое дорогое в мире, стоит более миллиона долларов. Во многих странах пациенты получают его бесплатно. Будет ли это принято на законодательном уровне в Беларуси, пока неизвестно. Но мелькнувший лучик надежды о том, что в государстве примут подобные меры, помогает инвалидам с большей долей оптимизма смотреть в завтрашний день.

Недавно в гостях по данному адресу побывали председатель РОО “Белорусский союз женщин”, главный врач Светлана Хлебус и ее заместитель Наталья Рогожинская, которые привезли в подарок ребятам канцелярские товары. Хозяева необычного дома из Ракитно поближе познакомились с медиками во время прохождения УЗИ, когда хрупкая на вид Ирина помогала мужу переместиться с коляски на кушетку. Еще больше удивило специалистов, что следующего пациента – Марину – тоже “транспортировала” она. Узнав о семье, которая мужественно преодолевает трудности, руководство общественного объединения решило оказать им поддержку.

– Главное даже не материальная помощь, а простое человеческое внимание, – отмечают Мироновичи и Руденко, – ведь в нашем положении сложно решать и простые повседневные вопросы. О проблемах стараемся не думать и не загружать ими других. Пользуясь случаем, хотели бы высказать слова благодарности прекрасному человеку Андрею Ивановичу Киндруку из Лунинца, который очень много сделал для нас.

Не хотелось покидать этот уютный дом. Беседа длилась долго и на самые разные темы. Были остроумные шутки, серьезные рассуждения, интересные факты. Произвольно сравнивала хозяев со своими знакомыми – здоровыми и обеспеченными людьми – которые из-за мелочных трудностей готовы обвинить в несправедливости весь мир. А тут – полыхают разноцветные клумбы, пахнет вкусными булками, царит атмосфера любви и понимания. В этом и проявляется мужество людей с ограниченными физическими возможностями, которые умеют жить в соответствии с непростым положением, своим примером учат других терпению и стойкости.

Мария Ярохович

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