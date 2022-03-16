МикашевичиНовости районаОбщество

«Стоп наркотики» Сотрудники милиции проводят профилактическую акцию «Вместе за здоровое будущее» (Лунинецкий район)

16.03.2022
44

В рамках реализации межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее» сотрудниками Лунинецкого РОВД совместно с заинтересованными субъектами профилактики во всех учреждениях образования на территории Лунинецкого района проводятся выступления с разъяснением норм уголовного законодательства и демонстрацией видеофильмов на тему профилактики незаконного оборота наркотиков.

Милиционеры демонстрируют подросткам видеофильмы, профилактические листовки, разъясняя несовершеннолетним, что уголовное законодательство республики Беларусь предусматривает жесткое наказание за совершение преступных действий, связанных с незаконным наркооборотом, вплоть до 25 лет лишения свободы.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Лунинецкого РОВД, проводят обучающие тренинги для педагогов и родителей по тактике выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотики.

Что должно вызвать тревогу:

— у подростков появилось много денег, дорогие вещи,

— в тайне используют электронные кошельки, часто пользуются электронными переводами денежных средств,

—  попытки регистрации на крипто обменных площадках,

— наличие на телефоне фотографий местности с изображением цифр и стрелок,

— в разговоре используются следующие слова: ( скорость, гарик, кристал, меф, альфач, соль, марафон, шишки, приход, кумар)

— наличае электронных весов, пакетов для упаковки, распиратора, изоленты либо скотча.

 ПОМНИТЕ:

Лицо, добровольно сдавшее наркотик,  активно способствующее выявлению либо пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, освобождается от уголовной ответственности.

При обнаружении подозрительных веществ, признаков наркотического опьянения, причастности к наркообороту, необходимо сообщить на линию 102.

ЕСЛИ МЫ НЕ ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ- МЫ ПОТЕРЯЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!!!

Вадим Корженевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Брестский госуниверситет А.С. Пушкина объявляет набор на специальность «Информация и коммуникация»

Брестский госуниверситет А.С. Пушкина объявляет набор на специальность «Информация и коммуникация»

16.03.2022
Photo of Буллинг белорусских офицеров: как они на это реагируют? (видео)

Буллинг белорусских офицеров: как они на это реагируют? (видео)

16.03.2022
Photo of В городской библиотеке Микашевич прошло мероприятие, посвящённое Дню православной книги

В городской библиотеке Микашевич прошло мероприятие, посвящённое Дню православной книги

16.03.2022
Photo of Запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

Запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

16.03.2022
Photo of Руководитель Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

Руководитель Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

16.03.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии на некоторых улицах д. Озерница и в п. Полесский (Лунинецкий район)

Временное отключение электроэнергии на некоторых улицах д. Озерница и в п. Полесский (Лунинецкий район)

16.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть