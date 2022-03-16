«Стоп наркотики» Сотрудники милиции проводят профилактическую акцию «Вместе за здоровое будущее» (Лунинецкий район)

В рамках реализации межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее» сотрудниками Лунинецкого РОВД совместно с заинтересованными субъектами профилактики во всех учреждениях образования на территории Лунинецкого района проводятся выступления с разъяснением норм уголовного законодательства и демонстрацией видеофильмов на тему профилактики незаконного оборота наркотиков.

Милиционеры демонстрируют подросткам видеофильмы, профилактические листовки, разъясняя несовершеннолетним, что уголовное законодательство республики Беларусь предусматривает жесткое наказание за совершение преступных действий, связанных с незаконным наркооборотом, вплоть до 25 лет лишения свободы.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Лунинецкого РОВД, проводят обучающие тренинги для педагогов и родителей по тактике выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотики.

Что должно вызвать тревогу:

— у подростков появилось много денег, дорогие вещи,

— в тайне используют электронные кошельки, часто пользуются электронными переводами денежных средств,

— попытки регистрации на крипто обменных площадках,

— наличие на телефоне фотографий местности с изображением цифр и стрелок,

— в разговоре используются следующие слова: ( скорость, гарик, кристал, меф, альфач, соль, марафон, шишки, приход, кумар)

— наличае электронных весов, пакетов для упаковки, распиратора, изоленты либо скотча.

ПОМНИТЕ:

Лицо, добровольно сдавшее наркотик, активно способствующее выявлению либо пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, освобождается от уголовной ответственности.

При обнаружении подозрительных веществ, признаков наркотического опьянения, причастности к наркообороту, необходимо сообщить на линию 102.

ЕСЛИ МЫ НЕ ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ- МЫ ПОТЕРЯЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!!!

Вадим Корженевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД