«Строительная амнистия»: анонсирован новый указ

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о работе над новым проектом указа, сообщает БЕЛТА.

«В конце 2021 года всего по стране выдано больше 100 тыс. земельных участков, находящихся в стадии строительства три и менее лет. То есть потенциально в течение трех лет выдано 100 тыс. участков. Соответственно это темп: если каждый жилой дом будет как минимум плюс-минус 100 кв.м, то мы видим потенциальных 10 млн кв.м жилья именно в индивидуальном исполнении», — сказал Руслан Пархамович.

По его словам, по-прежнему действует указ Президента №87 «О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач», где предусмотрены сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию. «Этот процесс можно растянуть до бесконечности, поэтому да, сроки есть, они остаются, и этот указ продолжает действовать. Более того, приняв указ №202 об упрощенном вводе, мы, откровенно говоря, оставили пока за скобками людей, уже приступивших к строительству, которые в силу определенных объективных обстоятельств могли получить в наследство дома, построенные с определенными нарушениями. Может быть, какие-то пристройки давно кто-то сделал, и люди, соответственно, эти дома не могут зарегистрировать, реконструировать, в конце концов их реализовывать», — отметил министр.

«Именно поэтому я возьму на себя смелость анонсировать проект указа, который мы подготовили для того, чтобы провести так называемую строительную амнистию. То есть все то, что уже было до настоящего времени сделано, к сожалению, не очень законно или в нарушение технических нормативных правовых актов, исполком будет принимать решение и давать возможность вводить эти объекты в эксплуатацию. Документ уже готов, прошел все согласования и в настоящее время находится на рассмотрении в Администрации Президента», — рассказал глава ведомства.