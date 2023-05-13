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Строительство нового водопровода начали в Микашевичах

13.05.2023
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Сегодня, 13 мая, работники местного цеха Лунинецкого Водоканала начали строительство нового водопровода по ул. Фабричной в Микашевичах.

Монтаж объекта протяженностью 800 метров будет вестись поэтапно. Так сегодня в планах у специалистов прокладка 50 метров новой сети в районе домов №№43-47. Хочется отметить, что работа Водоканала организована так, чтобы свести к минимуму дискомфорт для жителей улицы.

Подключение потребителей к новому водопроводу будет осуществляться только после его строительства. Тем не менее, коллектив Водоканала надеется, что люди с пониманием отнесутся к неудобствам, связанным со строительством нового объекта.

Наталья Лялюк

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