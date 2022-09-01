Строительство, оснащение и оптимизация: Шулейко рассказал о сфере образования Брестской области

В Брестской области будут строить новые школы и детские сады там, где рождаются дети. Такую позицию высказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко,

В школы, гимназии и лицеи Брестской области в этом учебном году пришли на 2 тыс. больше учеников — более 171 тыс. Звонок впервые прозвучал почти для 18 тыс. мальчиков и девочек. Некоторые дети 1 сентября пришли в новые или модернизированные школы. «Программа, которую планомерно ведем, обосновывается необходимостью расширения площадей, капитального ремонта, строительства новых объектов. В этом году в области построили несколько школ и детских садов, в некоторых учреждениях выполнена реконструкция. Строительство идет по заявкам педагогов», — отметил Юрий Шулейко.

Например, сейчас изучают необходимость строительства еще одной школы в самом большом агрогородке Беларуси — Ольшанах Столинского района. «Пока вопрос остро не стоит. Но расчет говорит о том, что, если будет продолжаться демографический рост, то будем создавать социальную инфраструктуру. Конечно, строить будем там, где рождаются дети», — подчеркнул губернатор.

По словам Юрия Шулейко, значительные суммы вкладываются в ремонт учреждений образования и покупку нового оборудования. В этом году вложили около Br30 млн. «Каждый год от 10 до 20 пищеблоков модернизируем. Например, в учебных заведения Пинска в этом году установили почти 2,5 тыс. пластиковых окон. Улучшили для детей условия: будет теплее, светлее, станет лучше вентиляция», — сказал председатель облисполкома. В частности, в школы области к началу нового учебного года пришли новые компьютеры, оборудование для STEM-классов, трудового обучения.

Затронул Юрий Шулейко и вопрос оптимизации. В этом году таким образом закрыли 12 и реорганизовали семь учреждений образования. Зданиям находят применение. Например, перепрофилируют в детские оздоровительные лагеря. Первый такой опыт реализовали в агрогородке Бытень Ивацевичского района. «Не у всех родителей есть возможность вывезти детей на оздоровление за рубеж. На фоне пандемии закрываются границы. Нужна была своя инфраструктура. Чтобы не вкладывать огромные суммы, пошли таким способом. В Дрогичинском районе есть такая же ситуация. Будут даны поручения для проектирования. Думаю, в следующем году для области создадим еще один лагерь за небольшие деньги, но с хорошими условиями. Добавим возможность для оздоровления детей», — обратил внимание губернатор.

В перспективе такая практика может быть применена и в других районах Брестской области. «Есть деревни, где малокомплектные школы находятся в 2-3 км друг от друга. Разумное решение принимается в пользу оптимизации. Педагогам находим работу, никто не остается обиженным. Это требование времени, мы от этого не уйдем. Если будут высвобождаться помещения с инфраструктурой, будем рассматривать дальнейшее назначение. В том числе перепрофилировать под оздоровительный лагерь или использовать под другие нужды», — резюмировал Юрий Шулейко.

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