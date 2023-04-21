Строительство Республиканского Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости

Построим вместе Республиканский Центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости!

Брестская крепость – это объект мирового исторического наследия, пример мужества и беззаветного служения Отечеству.

С целью сохранения в каждой семье памяти о солдатах Победы Брестский областной исполнительный комитет выступил инициатором проекта по созданию Республиканского Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Инициативу поддержал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

С 2018 года на базе Молодежного патриотического центра в патриотических акциях и мероприятиях приняло участие более 50 тысяч учащихся Брестской области. В настоящее время проводятся работы по проектированию дополнительных помещений на территории Кобринского укрепления Брестской крепости с целью расширения его возможностей. В Центре будут созданы все условия для организации круглосуточной и круглогодичной работы по патриотическому воспитанию школьников и молодежи всей страны.

Все, кто неравнодушен к героическому прошлому нашего народа, поддерживает патриотическое воспитание подрастающего поколения может принять участие в создании Центра.

На строительство Центра открыт благотворительный счет в белорусских рублях: ВY 87 АКВВ 3132 7202 0000 6000 0000 В ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Брест, БИК АКВВВY2Х, МФО 150501246, УНП 200269296, ОКПО 04014269.

Получатель платежа: КУП «БрестОблУКС».

Назначение платежа: на создание Республиканского Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ О ГЕРОИЗМЕ НАШИХ ПРАДЕДОВ И ДЕДОВ!

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