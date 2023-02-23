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Строительство жилья и очередь на улучшение жилищных условий в Лунинецком районе

23.02.2023
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В Лунинце планируется строительство нового микрорайона многоквартирной жилой застройки — архитектурно-планировочную концепцию вынесли на общественное обсуждение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Архитектурно-планировочная концепция разработана авторским коллективом УП «Бресткоммунпроект» по заказу УКС Лунинецкого района. Новый микрорайон планируется заложить в восточной части райцентра, в пределах улиц Чапаева и Машерова. Площадь земельного участка составляет 13,8 га. Там предлагается построить 17 пятиэтажных жилых домов на 720 квартир. На территории жилой застройки запланированы парковки для личного и спецавтотранспорта, устройство пешеходных и велодорожек, детских игровых площадок. Проектное решение предусматривает также строительство детского сада-яслей на 240 мест и двух многофункциональных торговых центров.

«Это перспективный проект, наш задел, возможно, уже на будущую пятилетку. Город растет, кварталы расширяются, приезжают люди, создаются семьи и возникает необходимость в строительстве жилья. Предметно о планах строительства пока рано говорить. Еще не обсуждалось, какие это будут квартиры — долевые, социальные, арендные. Есть необходимость и в одних, и в других», — прокомментировал заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко.

На 1 января в очереди на улучшение жилищных условий в Лунинецком районе всего состояло 3129 человек, из них 543 — многодетных. В том числе в Лунинце — 1874 нуждающихся, в Микашевичах — 572. В той части райцентра, где в будущем появится новый микрорайон, уже сейчас разворачивается строительство трех многоэтажек.

«Один дом на 72 квартиры начинаем возводить уже в этом месяце. Это будет арендное жилье. В октябре начнем строить 40-квартирный жилой дом. Еще один 40-квартирный дом будем строить в следующем году. Также в этом году заканчиваем 36-квартирный дом в Микашевичах. Там жилье возводится по договору долевого строительства», — дополнил зампред райисполкома.

Презентация проекта микрорайона многоквартирной жилой застройки с участием представителей генерального проектировщика состоится 24 февраля в Лунинецком райисполкоме. Само же общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции по проекту продлится по 8 марта.

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