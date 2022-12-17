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Строительство жилья в Микашевичах

17.12.2022
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С начала года в Микашевичах ввели в эксплуатацию более 2800 квадратных метров индивидуальной жилой застройки. Увеличится и количество многоэтажных домов.

Очередная 9-этажка, которую жители назвали «свечой», сегодня возводится по улице Строителей. После ее сдачи в эксплуатацию гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий с государственной поддержкой, будет предоставлено 36 квартир общей площадью 1975,14 квадратных метров: 18 однокомнатных и столько же двухкомнатных.

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