«Студенты в деле, ярмарка цен и штрафы за задержку зарплаты» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 12 октября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за среду, 12 октября:
— Беларусь никому не угрожает и не хочет войны, но… и ни один мерзавец сюда не сунется
— Мониторинг и контроль за ценами, в том числе и в Лунинецком районе
— Микашевичские запасы или Ярмарка цен
— Сбор урожая: студенты в деле
— «Сімвал адзінства» на Лунінеччыне
— Ваенныя у Лунінецкім дзяржаўным політэхнічным прафесіянальна-тэхнічным каледжы
— Моладзь: лепшыя сярод аматараў здаровага ладу жыцця
— Вясковец пацярпеў на пажары. Падрабязнасці
— Задержки зарплаты привели к штрафам в Пинске, Лунинецком и Пинском районах
— Житель Лунинецкого района наказан арестом за рукоприкладство
— Когда деньги под надежной защитой!
— Изменения в “.. порядке распоряжения жилыми помещениями, находящимися в собственности Лунинецкого района”