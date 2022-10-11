«Студенты в деле, ярмарка цен и штрафы за задержку зарплаты» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 12 октября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за среду, 12 октября:

— Беларусь никому не угрожает и не хочет войны, но… и ни один мерзавец сюда не сунется

— Мониторинг и контроль за ценами, в том числе и в Лунинецком районе

— Микашевичские запасы или Ярмарка цен

— Сбор урожая: студенты в деле

— «Сімвал адзінства» на Лунінеччыне

— Ваенныя у Лунінецкім дзяржаўным політэхнічным прафесіянальна-тэхнічным каледжы

— Моладзь: лепшыя сярод аматараў здаровага ладу жыцця

— Вясковец пацярпеў на пажары. Падрабязнасці

— Задержки зарплаты привели к штрафам в Пинске, Лунинецком и Пинском районах

— Житель Лунинецкого района наказан арестом за рукоприкладство

— Когда деньги под надежной защитой!

— Изменения в “.. порядке распоряжения жилыми помещениями, находящимися в собственности Лунинецкого района”