Студотряд из Дятлович принял участие в «Неделе леса» (Лунинецкий район)

Ученики Дятловичской средней школы стали участниками студенческого экологического отряда «Лесной патруль имени К.Велесюка».

В течение двух недель ребята добросовестно трудились на базе Дятловичского лесничества. А на этой неделе приняли участие в Республиканской акции «Неделя леса».

Участие в этой акции уже стало хорошей традицией в учреждении образования на протяжении нескольких лет.

Школа и в дальнейшем планирует оказать помощь лесничеству в посадке леса.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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