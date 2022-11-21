«Стюардессы» из Лунинца произвели фурор на международном фестивале

18-20 ноября 2022 года, как мы уже сообщали, в Минске прошёл VII Международный фестиваль искусств «#BYFEST-2022», в котором приняли участие лунинчане.

Приятно отметить. что кроме воспитанников ДШИ Лунинца на фестивале успешно выступили и участники танцевального коллектива «Абиссаль» Лунинецкого ГДК. (руководитель Валентина Бодак)

В номинации спортивно-бальный танец 15-18 лет «Стюардессы» стали Лауреатами 1-й степени.

А в номинации эстрадный танец 7-10 лет рок-н-ролл «Кошки-Мышки» стали Лауреатами 3-й степени.

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