Субботник, посвященный Дню народного единства, провели в Лунинце

Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения провел субботник по наведению порядка на прилегающей территории. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

Субботник организован совместно с учащимися Лунинецкого государственного аграрного колледжа. Очень важно, что акцент сделан на участии в мероприятии молодежи. На строящейся досуговой площадке для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в круглосуточном отделении участники мероприятия развозили чернозем на выделенные зоны озеленения и убирали строительный мусор.

Следующим этапом благоустройства площадки планируется озеленение и цветочно-декоративное оформление.

«Таким образом, мы оставляем добрый след на этой земле благоустроив территорию площадки, улицу, где мы живем, посадив дерево», — сказала учащимся директор территориального центра Тамара Потурай — Мы гордимся своей малой родиной и рады, что можем сделать ее еще лучше и краше».